مقتل 26 إرهابياً في عمليتين عسكريتين شمال بوركينا فاسو

أعلنت رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 26 "إرهابياً" قتلوا خلال عمليتين نفذهما الجيش في شمال البلاد يومي 11 و13 سبتمبر الجاري.

وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّه في 11 الجاري وفي أعقاب كمين قُتل فيه أربعة جنود في منطقة مينتاو بمقاطعة سوم "شن الجيش عملية تمشيط لتعقب المهاجمين. وأتاحت العملية تحييد 11 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".

وأضاف البيان، أنّه بعدها بيومين، في 13 سبتمبر، "شنّت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضدّ مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لوروم. أتاحت العملية تحييد 15 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".

وكان الجيش أعلن في 15 سبتمبر أنّه نجح قبل 4 أيام من ذلك في "تفكيك قاعدة إرهابية" و"تحييد إرهابيين" في منطقة تونغومايل بمقاطعة سوم.

وبوركينا فاسو الحدودية مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا تشهد منذ 5 سنوات تمرداً أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.