المكسيك تتجاوز 700 ألف إصابة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك 700 ألف حالة، على الرغم من اعتراف السلطات بأن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، التي تحتل المركز السادس من حيث عدد الإصابات في العالم، أعلى من ذلك.

ويوجد في المكسيك رابع أكبر عدد من الوفيات المنسوبة إلى الوباء في العالم.

وسجلت وزارة الصحة 2917 حالة إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 700580 بالإضافة إلى 73697 حالة وفاة.

لكن السلطات، بما في ذلك نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل، الذي يقود استراتيجية مكافحة فيروس كورونا، أقرت بأن العدد الحقيقي للحالات في البلاد أعلى بكثير.

وقال في مؤتمر صحفي "شهدنا الآن سبعة أسابيع متتالية من الانخفاض" في إشارة إلى معدل الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات.



