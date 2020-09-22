البرازيل ترصد 13439 إصابة جديدة بكورونا و377 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 13439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بالإضافة إلى 277 وفاة بسبب المرض.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272.