مصر تسجل 126 حالة إصابة بكورونا و17 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى أمس بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وخففت مصر الإجراءات، وذكرت الحكومة أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة وفق شروط وتدابير وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.



