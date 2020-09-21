تظاهرات في بنغازي تطالب بمحاسبة الفاسدين

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كشف مسؤول حكومي ليبي لـ«الاتحاد» عن وجود تنافس بين عدد من الدول الأجنبية المعنية بالأوضاع في ليبيا، بينها دول أوروبية تخطط لتنظيم اجتماعات بين الفرقاء قبيل عقد لجنة الحوار السياسي في جنيف الشهر المقبل. وأكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارات لعدد من القيادات الليبية إلى عدد من البلدان العربية والأوروبية للتشاور حول سبل حل الأزمة وتعزيز وقف إطلاق النار. وأشار إلى تلقي عدد من الشخصيات الليبية المؤثرة وبعض ممثلي الأقليات دعوات من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في اجتماعات الحوار السياسي بجنيف، في إطار الجهود التي تقوم بها لتوسيع دائرة المشاركين انتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة. إلى ذلك، تظاهر عشرات الليبيين في بنغازي ضد الفساد والمفسدين، مطالبين بضرورة محاربة كافة أشكال الفساد في كل المؤسسات السياسية والمدنية والعسكرية، وإجراء انتخابات مبكرة وتجميد أرصدة الفاسدين ومنع مغادرتهم البلاد إلى حين محاسبتهم. وقال خالد نجم عضو حراك إنقاذ ليبيا في بنغازي لـ«الاتحاد» إن خروج النشطاء للتظاهر يهدف للمطالبة بمحاسبة الفاسدين بشكل فعلي، مؤكداً أهمية منح المزيد من الحقوق والحريات.