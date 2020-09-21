رئيس بلدية لندن يقترح قيوداً جديدة لوقف تفشي كورونا

قال رئيس بلدية لندن صادق خان، الاثنين، إنه اتفق مع قادة المجلس المحلي وخبراء الصحة العامة على عرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد على الحكومة المركزية في محاولة لوقف انتشاره في العاصمة البريطانية.

تشمل الإجراءات تقليل ساعات فتح المقاهي، وتوسيع نطاق فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر ليشمل أماكن عامة أخرى.

وأوضح خان أنه سيطلب من الحكومة تنفيذ الخطة في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه سيناقشها مع رئيس الوزراء بوريس جونسون غدا الثلاثاء.

وقال، في بيان «من دون فحوص ملائمة أو تتبع للمخالطة في لندن، فإننا لا نملك خيارا سوى النظر في إجراءات أخرى لإبطاء انتشار الفيروس».

وأضاف «أعتقد تماما بأن التحرك المبكر، بدلا من الاضطرار لفرض إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق، هو الصواب من أجل الصحة العامة والاقتصاد».

وطلب عمدة لندن من جونسون أن يدعوه لحضور اجتماع التحرك العاجل الذي تعقده الحكومة غدا الثلاثاء والذي سيحضره قادة الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وسيلقي جونسون غداً أيضا كلمة أمام البرلمان بخصوص جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولان كبيران في قطاع الصحة البريطاني إن البلاد ستواجه معدلا متزايدا ومتسارعا لوفيات فيروس كورونا في غضون أسابيع ما لم تتحرك حكومة جونسون بشكل عاجل لوقف الانتشار السريع لموجة التفشي الثانية.

ويبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا 41777 وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.