كندا: 6 مظاريف تحتوي الريسين أرسلت إلى أميركا أحدها للبيت الأبيض

قالت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، إن ستت مظاريف تحتوي على مادة الريسين السامة أرسلت إلى الولايات المتحدة أحدها إلى البيت الأبيض.

وأضافت الشرطة أنها فتشت شقة في ضاحية في مدينة مونتريال ترتبط بامرأة اعتُقلت لإرسالها المظاريف ومنها خمسة أرسلت إلى عناوين في تكساس.

واعتقلت السلطات الأميركية امرأة على الحدود مع كندا بالقرب من بافالو في ولاية نيويورك أمس الأحد للاشتباه بأنها أرسلت هذا السم القاتل بالبريد إلى عنوان البيت الأبيض. وقال مصدران اليوم الاثنين إن المرأة تحمل الجنسيتين الكندية والفرنسية.

وقال الشرطي الكندي شارل بواري، متحدثا من أمام المبنى السكني الحديث حيث تجري عملية التفتيش، «نعتقد أن ست رسائل في المجمل قد أُرسلت، واحدة إلى البيت الأبيض وخمس إلى تكساس». وأضاف «لا يمكننا تأكيد أنها أقامت (في الشقة)، لكنها مرتبطة بها».

ولم يستطع بواري تحديد الأماكن التي أرسلت إليها المظاريف في تكساس، لكن أرت فلوريس المتحدث باسم شرطة مدينة ميشان في تكساس قال إنها تلقت رسالة مريبة خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف أن الشرطة لم تفتح المظروف وأحالته إلى مكتب التحقيقات الاتحادي.

وذكر فلوريس أيضا أن شرطة ميشان اعتقلت هذه المرأة من قبل وذلك في أوائل عام 2019 لكنه قال إنه لا يملك سجلات تخص عملية الاعتقال تلك، وأحال الأسئلة بخصوص الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال مصدر في سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في عدة رسائل يشتبه بأنها تحتوي على الريسين أرسلت إلى جهات إنفاذ القانون ومنشآت احتجاز في جنوب تكساس.

وأضاف أنهم لم يجدوا حتى الآن أي صلة بين الأمر وجماعات سياسية أو إرهابية لكن التحقيقات جارية.

وقالت الشرطة الكندية إن الفريق الخاص المعني بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات يقود العملية.

كانت الشرطة قد ذكرت يوم السبت أن الرسالة أُرسلت من كندا على ما يبدو وقالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي طلب المساعدة.

وضبط المظروف في مركز للبريد الحكومي قبل وصوله إلى البيت الأبيض.

ويمكن للريسين أن يسبب الوفاة خلال مدة تتراوح بين 36 و72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة منه بحجم رأس دبوس. ولا يوجد أي ترياق معروف لهذه المادة السامة.