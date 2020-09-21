رئيس الفلبين: لقاح كورونا سيكون متاحاً بحلول ديسمبر

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، إن لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد سيكون متاحا بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف دوتيرتي، بكلمة في وقت متأخر، أن وضع الدولة سيكون «أفضل» بحلول يناير. ونقلت وكالات أنباء عن الرئيس الفلبيني قوله «لا نزال على قيد الحياة ونحن في انتظار لقاح. وعندما يكون اللقاح متاحا وفعالا، فقط عندئذ يمكننا أن نقول حقا إننا نمضي قدما».

إلا أن ماريا روزاريو فيرجيري وكيلة وزارة الصحة توقعت أن تبدأ عملية شراء وتوزيع اللقاحات ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، في الربع الثاني من عام 2021، حيث تأجلت عملية مراجعة اللقاحات المرشحة.

وقالت، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن هذا «موعد عملي وواقعي» حيث ستخضع اللقاحات لعمليات تسجيل ثم تجارب سريرية لأشهر عدة، مضيفة أن إدارة الغذاء والدواء الفلبينية ستقوم بتسريع عملية الموافقة على اللقاحات بمقدار أسبوعين.

شهدت الفلبين تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتتجاوز 3 آلاف في الأسبوعين الماضيين. وقد ارتفعت حصيلة الإصابات حتى اليوم الاثنين إلى 290 ألفا و190 حالة، وهي أكبر حصيلة في جنوب شرق آسيا.