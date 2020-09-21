وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 200 ألف

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، تسجيل 270 وفاة جيدية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يصبح مجموع الوفيات جراء مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس، 199024.

كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و786352 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 37417 حالة عن إحصائها السابق.

وليس ضروريا أن تطابق أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مجموع عدد الحالات التي تعلن عنها الولايات الأميركية كل على حدة.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس. وبات وباء كورونا ضيفا دائما في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتواجه فيها المرشحان الجمهوري الرئيس دونالد ترامب ومنافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن.