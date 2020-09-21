فرنسا تسجل 5298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 5298 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن الإصابات المسجلة أمس الأحد والتي بلغت 10569 حالة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا حتى الآن إلى 458061.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 31338 بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.

وشهدت فرنسا على مدى الأسابيع الماضية زيادة مقلقة في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس. ووصل عدد الإصابات اليومية، في بعض الأيام، خلال الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 13 ألفا. وهو رقم يزيد على الأرقام المسجلة إبان الموجة الأولى من الفيروس في الربيع.