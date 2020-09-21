هيئات أميركية تسحب تحذيرها بشأن انتقال كورونا عبر الهواء

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إنها نشرت إرشادات عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد من خلال جزيئات محمولة جواً بطريق الخطأ وإنها ستقوم بتحديث توصياتها.

وأضافت «نسخة مسودة من تغييرات مقترحة لهذه التوصيات نُشرت بالخطأ على الموقع الرسمي للمراكز».

كانت الإرشادات، التي سحبتها المراكز بعد نشرها على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، توصي بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

وكانت المراكز حذرت من أن مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيرويس كورونا المستجد، يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جواً قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على ستة أقدام.

لكن الإرشادات الآن تشير إلى أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال الرذاذ الذي يصل إلى من هم في الجوار من خلال الفم أو الأنف.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تراقب «الأدلة الناشئة» على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

وقال مسؤول، اليوم الاثنين، إن المنظمة لم تغير سياستها بشأن انتقال فيروس كورونا من خلال الهباء الجوي.