في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة.. ماكرون: المنظمة في حال فوضى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة في حال فوضى على غرار عالمنا اليوم.

أضاف ماكرون، في كلمة الاثنين في الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة، أن «أسسها تتآكل، وجدرانها تتداعى أحياناً بفعل ضربات من قاموا بأنفسهم ببنائها»، من دون أن يسمي دولا بعينها. وأكد أن «التحرك» ضد وباء كوفيد-19 يجب أن يتم«في إطار هذه المؤسسة.

جاءت تصريحات ماكرون في مقطع فيديو مسجل مسبقاً وبث على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، من بين نحو 200 مداخلة لقادة دول العالم الذين دعوا للمشاركة في قمة افتراضية في الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة.

وقال ماكرون«إن خطوطاً حمراً اعتقدنا أنه لم يكن ممكنا خرقها قد رفعت: استخدام الأسلحة الكيميائية، الاعتقال الجماعي مع الإفلات من العقاب. إن حقوقاً اعتقدنا أنها مكتسبة انتهكت، ونظامنا الدولي الذي بات أسير نزاعاتنا لم يعد يقوى على فرض عقوبات على هذه الخروقات».

وتابع«في وقت يغذي الوباء الخوف من الانحدار، وحكاية العجز الجماعي، أريد أن أقول أمراً بوضوح تام: في مواجهة حال الطوارئ الصحية، والتحدي المناخي، وتراجع الحقوق، يتوجب علينا، الآن وهنا، التحرك».

وشدد على أن ذلك يتم«مع من يريدون، ومع من يقدرون، مع استغلال كل المساحات الممكنة للتعاون».

وأكد ماكرون أيضاً«أؤمن من جهتي بتعددية الطرف التي تفعل، أكثر من الأقوال»، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت في مواجهة وباء كورونا في أوروبا وأفريقيا، وفي منظمة الصحة العالمية.