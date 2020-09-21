بريطانيا تحصي 4368 إصابة جديدة بكورونا مسجلة ارتفاعاً جديداً

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 4368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوردت الحكومة البريطانية هذه الحصيلة على موقعها على الإنترنت.

كانت بريطانيا سجلت 3899 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا، أمس الأحد.

وارتفعت الأعداد اليومية للإصابة بالفيروس بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو الماضي حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

كان مسؤولان كبيرين حذرا، في وقت سابق اليوم، من مواجهة المملكة المتحدة معدلاً متزايداً ومتسارعاً للوفيات جراء الفيروس ما لم تتحرك حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشكل عاجل لوقف الانتشار السريع لموجة التفشي الثانية.

ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا 41777 وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة على مستوى العالم، فيما تقترض البلاد مبالغ قياسية في محاولة لضخ أموال طارئة في الاقتصاد المتضرر.

وحذر كريس ويتي، كبير مسؤولي الصحة في الحكومة وباتريك فالانس كبير المستشارين العلميين لديها من أن ترك الجائحة تتفشى دون قيود سيؤدي إلى وصول العدد اليومي للإصابات إلى 50 ألفاً بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

وقال ويتي «إذا استمر الوضع على هذا المسار... سيواصل عدد الوفيات الناجمة مباشرة عن كوفيد... الارتفاع، ربما بوتيرة متسارعة، ويعني هذا ارتفاع العدد إلى أضعاف مضاعفة بحيث قد ننتقل سريعاً من أعداد صغيرة حقا إلى أعداد كبيرة جدا فعلا».

وذكر فالانس أن الفيروس ينتشر في جميع مناطق بريطانيا وأن أقل من ثمانية بالمئة من السكان لديهم أجسام مضادة للفيروس، لكن النسبة في بريطانيا قد تبلغ نحو 17 بالمئة.

وقال، في كلمة بثها التلفزيون، «نعتقد أن (نطاق) الوباء يتضاعف في الوقت الحالي كل سبعة أيام تقريبا».

وأضاف «إذا استمر هذا دون هوادة... فسنشهد في نهاية المطاف تسجيل 50 ألف حالة مثلاً بحلول منتصف أكتوبر، يومياً». وأفاد بأن هذا سيؤدي بدوره، بعد شهر، إلى تسجيل أكثر من 200 وفاة يومياً.

وأكد فالانس وويتي أن السرعة والتحرك مطلوبان على نحو عاجل، محذرين من أنه مع اقتراب الشتاء فإن مشكلة كوفيد-19 قد تلازم بريطانيا لستة أشهر أخرى على الأقل.

ومن المقرر أن يلقي جونسون كلمة غداً الثلاثاء.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن القيود ستكون مختلفة عن آخر مرة. وترغب الحكومة في تقييد الأنشطة الاجتماعية مع إبقاء المدارس، والكثير من أماكن العمل مفتوحة.

وأوضح، في تصريح لقناة آي.تي.في «إذا اضطررنا لاتخاذ إجراءات، فستكون مختلفة عن آخر مرة ولقد تعلمنا الكثير عن كيفية مواجهة الفيروس».

وأضاف «ليست المدارس ما يحدث فيها انتقال كبير للعدوى، وإنما اللقاءات الاجتماعية بين الناس».



