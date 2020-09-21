خلال قمة افتراضية.. جوتيريش يطالب بحلول متعددة للتحديات الدولية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، بحلول متعددة الأطراف للتحديات الدولية التي تواحه العالم.

وقال جوتيريش، وهو يفتتح قمة افتراضية في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية، «لا أحد يريد حكومة عالمية، لكن يجب أن نعمل معا لتحسين الحوكمة العالمية».

وأضاف، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل كلمات زعماء العالم عبر الإنترنت «في عالم مترابط، نحتاج إلى تعددية تعمل فيها أسرة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والكتل التجارية وغيرها بشكل وثيق وفعال أكثر».

وتابع «نحتاج أيضا إلى تعددية شاملة تعتمد على المجتمع المدني والمدن والشركات والسلطات المحلية والشباب».

تأتي القمة في خضم جائحة كوفيد-19، التي أثارت أسئلة جديدة حول التعاون العالمي.

ودعي نحو 180 من قادة الدول لإلقاء كلمات عن طريق الفيديو لمدة تصل إلى ثلاث دقائق فقط. وتفتتح، غدا الثلاثاء، الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي القادة خطابات أطول.

ستفتقر نيويورك هذا العام إلى الضجة المعتادة للحدث الدبلوماسي السنوي في أواخر سبتمبر، عندما يتدفق قادة من جميع أنحاء العالم ووفودهم إلى المدينة.

وعوضا عن المهرجان الدبلوماسي، سيسمح لكل دولة بإرسال دبلوماسي واحد من بعثتها في الأمم المتحدة للجلوس في قاعة الجمعية العامة للاستماع إلى الخطب المسجلة.