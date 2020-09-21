156 دولة تنضم رسمياً لمبادرة توفير لقاحات كورونا

أعلن تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، انضمام 156 دولة إلى مبادرة (كوفاكس) العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان، صادر عن المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، بعد مهلة انتهت الجمعة الماضية لتقديم تعهدات ملزمة، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراء ستلتزم بالتمويل الذاتي.

وتستهدف (كوفاكس) تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية العام 2021.

وأحصيت إصابة أكثر من 31,1 مليون شخص رسمياً، شفي منهم ما لا يقل عن 21 مليوناً.

وتسعى العديد من المختبرات وشركات إنتاج الأدوية إلى تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا. وزارد عدد اللقاحات التي تخضع للتطوير عن 100 مشروع عبر العالم. ولكن قلة قليلة فقط من تلك اللقاحات بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على البشر.

أسفر الوباء عن وفاة 961,531 شخصاً على الأقل في العالم منذ أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدت، اليوم الاثنين الساعة 11,00 ت غ.

وأحصيت إصابة أكثر من 31,1 مليون شخص رسمياً، شفي منهم ما لا يقل عن 21 مليوناً.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات (199,513 وفاة)، تليها البرازيل (136,895) والهند (87882) والمكسيك (73493) والمملكة المتحدة (41759).