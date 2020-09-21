اكتشاف 27 تابوتاً في مصر تعود لأكثر من 2500 عام

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية: إن علماء الآثار اكتشفوا 27 تابوتاً خشبياً في منطقة «سقارة» الأثرية، وهي منطقة دفن تضم أيضاً واحداً من أقدم الأهرامات في العالم.

أحد التوابيت الفرعونية الجديدة المكتشفة

وأضافت الوزارة، في بيان، أن التوابيت الخشبية مطلية بزخارف ملونة، ومغطاة بالحروف الهيروغليفية، وعثر عليها مكدسة في بئري دفن.

وتابعت قائلة: إن التوابيت لم تُفتح بعد.

و«سقارة» من مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

اكتشاف توابيت وآثار فرعونية جديدة

وعاودت مصر، في مارس الماضي، فتح هرم «زوسر» المدرج في «سقارة»، وهو أول هرم بني على الإطلاق، بعد عملية ترميم استغرقت 14 عاماً، بتكلفة بلغت نحو 6.6 مليون دولار.

اكتشاف آثار وتوابيت جديدة في مصر

واستأنفت مصر في يوليو رحلات الطيران الدولية، وعاودت فتح مزارات سياحية مهمة، من بينها أهرامات الجيزة، بعد إغلاقها لشهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.