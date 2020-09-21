أستراليا تسجل 16 إصابة بكورونا.. أدنى مستوى منذ 3 أشهر

سجلت أستراليا، اليوم الاثنين، أدنى زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أكثر من ثلاثة أشهر.

إلا سلطات ولاية فيكتوريا، التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء في البلاد، قالت إنه لا يمكنها المسارعة بتخفيف القيود.

والحصيلة اليومية الجديدة، التي بلغت 16 إصابة، هي أدنى معدل ارتفاع يومي في الإصابات منذ 14 يونيو الماضي. وسجلت حالتا وفاة جديدتان فقط اليوم.

وقال نيك كوتسورث، نائب رئيس موظفي القطاع الطبي، للصحفيين في العاصمة كانبيرا «هذا الضوء في نهاية النفق يقترب يوما بعد يوم».

وسُجلت معظم الحالات الجديدة، مرة أخرى، في ولاية فيكتوريا التي تقع في جنوب شرق البلاد وتعد بؤرة الموجة الثانية لتفشي الفيروس في أستراليا. وسجلت البلاد عددا قياسيا من الإصابات اليومية في أوائل أغسطس الماضي بلغ 725 إصابة.

لكن دانيال آندروز رئيس وزراء ولاية قال إن من السابق لأوانه التعجيل بموعد رفع القيود.

وتكافح أستراليا أول فترة كساد فيها منذ 30 عاما. وبلغ مستوى البطالة في البلاد أعلى معدل له منذ 22 عاما في يوليو الماضي، حيث أصابت القيود المفروضة لمواجهة الفيروس قطاع الأعمال بالشلل.