ولاية بافاريا تدرس فرض كمامات مع ارتفاع إصابات كورونا



أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، اليوم الاثنين، أن سلطات الولاية تدرس فرض ارتداء كمامات في الساحات العامة في عاصمة الولاية ميونخ، وغيرها من بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال زودر في تصريحات للإذاعة البافارية، إنه يؤيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يمكن فيها مراقبة التباعد بين الأفراد.

وتأتي تصريحات زودر على خلفية تقارير عن تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة البافارية.

وقال زودر: إن مجلس وزراء ولاية بافاريا سيجري مزيداً من المناقشات مع سلطات ميونخ اليوم، مشيراً إلى أن عمدة المدينة، ديتر رايتر، يدعم هذا الموقف.



