تسجيل 611 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تعهد رئيس الوزراء بتشديد الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.

وقالت الكيلة في بيان صحفي: إن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 151، تلتها القدس وضواحيها ‭‬‬بواقع 149، كما سجل قطاع غزة 42، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت الكيلة، أن هناك 34 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وقال محمد اشتية، رئيس الوزراء في بداية اجتماع الحكومة في رام الله: «لا زالت معدلات الإصابة بكورونا تسجل ارتفاعاً غير مقبول، وقد أعلنا الأسبوع الماضي عن سلسلة إجراءات وتدابير صارمة، وفرضنا عقوبات صارمة على من ينتهك تلك التدابير».

وأضاف: «سوف نشدد الإجراءات في الأيام القادمة أكثر وأكثر لتجنب إصابات أخرى».



