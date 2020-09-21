الأمم المتحدة تحتفي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بفعالية عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمته بالحضور الشخصي في قاعة الجمعية العامة، بينما سيلقي قادة العالم، بمنْ في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كلماتهم بفيديوهات مسجلة مسبقاً.

وقال الخبير في شؤون الأمم المتحدة ريتشارد جوان، من «مجموعة الأزمات الدولية» للأبحاث، للصحفيين:«إنه أمر مؤسف للغاية... سيكون احتفالاً كئيباً بعيد ميلاد الأمم المتحدة».

ومن المقرر أن يتبنى القادة إعلاناً، تم الاتفاق عليه في يوليو، يلتزم بتعزيز التعددية.

وبعد يوم من الفعالية، ستنطلق المناقشات العامة للاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، حيث أرسل القادة أيضاً خطابات بالفيديو، بسبب جائحة كورونا.



