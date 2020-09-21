جونسون يبحث فرض إجراءات العزل العام لمواجهة تصاعد إصابات كورونا

يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة مرض كوفيد-9، مع تسارع وتيرة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في معدلات الإصابات الجديدة بالمرض إلى ما لا يقل عن ستة آلاف حالة يوميا، حسبما أظهرت بيانات منشورة قبل أسبوع، وتتزايد أعداد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى الضعف كل ثمانية أيام، في حين تشهد عمليات إجراء الفحوص تخبطا.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس لشبكة سكاي "من المؤكد أننا نشهد وضعا حرجا للغاية هذا الصباح... ومن الواضح أننا متأخرون بأسابيع قليلة عما نراه في مناطق أخرى من أوروبا".

وتابع شابس "من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لنتمكن نوعا ما من مواجهة هذا الأمر... وسنسمع من آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء عن الخطوات التالية المقترحة".

وقال كريس ويتي، كبير مسؤولي الصحة في الحكومة البريطانية، إن تفشي المرض في بريطانيا "يسير في الاتجاه الخطأ"، وإن البلاد تمر "بنقطة حاسمة" في التعامل مع الجائحة.

وتابع ويتي "نبحث البيانات لمعرفة الطريقة التي يمكننا من خلالها السيطرة على تفشي الفيروس قبل دخول موسم الشتاء المليء بالتحديات".

ويبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا 41777 وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.



