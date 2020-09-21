الأمن العراقي يعتقل 3 إرهابيين على الحدود مع سوريا

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت اليوم الاثنين ثلاثة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت الخلية، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم، إن فريقاً استخباراتياً ميدانياً اقترب من الشريط الحدودي مع سوريا ونصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، جميعهم بنتمون إلى تنظيم داعش.

وأشارت أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بأنهم شاركوا في أغلب المعارك ضد القوات العراقية، كما اعترفوا بدخولهم للعراق بمهمة تشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

ولفتت إلى أنه تم إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.