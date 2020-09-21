رئيس وزراء اليابان الجديد يبحث تعزيز العلاقات مع ترامب

أجرى رئيس وزراء اليابان الجديد يوشيهيدي سوجا أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، حيث اتفق المسؤولان على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وذلك وفقا لما قالته وزارة الخارجية اليابانية اليوم الاثنين.

وقال سوجا إنه أخبر ترامب إن التحالف الياباني-الأميركي" هو حجر زاوية السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان قد جرى تنصيب سوجا، رئيسا للوزراء الأربعاء الماضي، وتعهد بالاستمرار في تبني سياسات سلفه شينزو آبي.

واتفق سوجا وترامب خلال المحادثة التي استمرت 25 دقيقة على التعاون في مجالات التنمية وتوزيع اللقاح وعلاج فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية.



