فيضانات في نواكشوط جراء أمطار غزيرة

شهدت أحياء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فيضانات نجمت عن هطول أمطار فاقت بغزارتها المعدلات الموسمية.

وغمرت المياه الطرق ما عطّل حركة السير في عدد من الأحياء الأدنى من مستوى سطح البحر بمتر واحد، وذلك على الرغم من تشغيل المضخات طوال الليل لسحب المياه من الطرق ومن المدارس حيث تجري امتحانات البكالوريا الرسمية.

وشهدت موريتانيا هذا العام هطول كميات من الأمطار تخطت المعدلات الموسمية الاعتيادية، وفق السلطات.

وشهدت دول عدة في غرب إفريقيا فيضانات جارفة في موسم الأمطار طاولت أيضاً السنغال وبوركينا فاسو، وأسفرت عن مصرع العشرات في النيجر.