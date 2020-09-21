توقيف مرسلة الرسالة المسمومة إلى ترامب

أكدت السلطات الأميركية أنها ألقت القبض على شخص في قضية مرتبطة بمغلف يحتوي على مادة الريسين السامة تم ارساله الى الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الشخص المشتبه به امرأة كان بحوزتها مسدس عند القاء القبض عليها من قبل السلطات.

وقال المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية آرون بوكر لفرانس برس "استطيع أن اؤكد حدوث عملية التوقيف عند بيس بريدج في بوفالو في نيويورك"، في اشارة الى الجسر الذي يربط بين كندا وولاية نيويورك.

وأفادت وسائل إعلام أميركية السبت بأن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها الى ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على انها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الاسبوع لكنها لم تصل الى البيت الابيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان".

ويتم فحص البريد الموجّه الى البيت الأبيض وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.



