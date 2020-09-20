«الشعبة البرلمانية»: ضرورة وجود بُعد برلماني لعمل الأمم المتحدة

أبوظبي (وام)

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في ندوة افتراضية بعنوان «البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق إلى الأمام»، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات.

ومثل الشعبة البرلمانية، بالنيابة عن رئيس المجلس الوطني الاتحادي، علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتم خلالها استعراض الرسائل الرئيسية لإعلان المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات «5WCSP»، الذي استضافه الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان النمساوي يومي 19 و20 أغسطس 2020.

وتم خلال الندوة وفي سياق الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة، مناقشة كيفية جلب أصوات الناس الذين يمثلون البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي في عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة، وكيفية المساهمة في تعزيز نظام متعدد الأطراف بقيادة الأمم المتحدة، كما تم التطرق إلى كيفية العمل والتنسيق ما بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي وبشكل أكثر فعالية، لتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة ببناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد علي جاسم ضرورة أن يكون هناك بعد برلماني لعمل الأمم المتحدة، وأن تكون هذه المنظمة ليست منبراً لصوت حكومات العالم فقط، وإنما أيضاً صوت لشعوبها.

وقال: إن الجائحة العالمية أثبتت أن العالم يجب أن يعمل كأسرة إنسانية واحدة، لأن الأوبئة لا تعرف حدوداً جغرافية، أو أثنية، أو دينية، أو سياسية.

ومن ثم، فإنه لابد أن يكون للبرلمانات صوتها المؤثر في المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبارها الجهة التي ستترجم تلك القرارات التي ستصدر إلى تشريعات وطنية، والتي ستتابع أيضاً حكوماتها لتنفيذ تلك القرارات.

وقال: إنه من «الضروري في عالم ما بعد وباء كوفيد-19، ومن خلال الدور القيادي العالمي للبرلمانات، أن يتم التركيز على بعض القضايا الأساسية، مثل بناء منظومة دولية للأمن الغذائي، تكون قادرة على مواجهة التحديات المفاجئة، خاصة بعد التقارير الأخيرة لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن هناك أكثر من 265 مليون شخص قد يواجهون المجاعة مع نهاية هذا العام، بفعل وباء كوفيد-19».

وشدد علي جاسم على أهمية أن يكون هناك إطار عمل مشترك في إيجاد وتوزيع اللقاح في مواجهة الأزمة الصحية الحالية والمستقبلية، وضمان وصولها للجميع، دون أي سياسات انتقائية أو استثناءات، باعتبار أن بناء عالم أفضل لن يكون إلا إذا كان الإنسان محوره وغايته، ودعا إلى توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورقمنة البيانات الضخمة، لضمان محاصرة الآثار السلبية للجوائح العالمية على القطاع الصحي، والدخل الفردي والمؤسسي.