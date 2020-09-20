«الصحة العالمية» تجيز إجراء اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا

عواصم (وكالات)

أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولاً، ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية، كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى. وأثار انتشار كوفيد-19 قضية استخدام الأدوية التقليدية في علاج الأمراض المعاصرة، وتأتي مصادقة منظمة الصحة العالمية، لتشجع بشكل واضح الاختبارات بمعايير مماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات.

وقبل أشهر، تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للازدراء، بعد محاولته الترويج لمشروب «كوفيد اورغانيكس» المستخلص من نبتة الشيح «ارتيميسيا» لعلاج فيروس كورونا، رغم فعالية النبتة المثبتة في علاج الملاريا.

ومساء أمس الأول، أقرّ خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين أفريقيتين أخريين «بروتوكولا لاجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج كوفيد-19، إضافة إلى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية»، وفق بيان.

وأشار البيان إلى أن «المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية تخض مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل»، ونقل البيان عن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بروسبر توموسيمى «إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محلياً بشكل سريع وعلى نطاق واسع». وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية، وأضاف توموسيمي: «إن ظهور كوفيد-19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي».