السعودية: 5 جرحى جراء سقوط مقذوف حوثي في جازان

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصابة 5 أشخاص جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن باتجاه منطقة جازان، جنوب المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة «الحرث» بمنطقة جازان. وأوضح الغامدي أنه نتج عن ذلك تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ولاقى الهجوم الإرهابي الحوثي تنديداً واستنكاراً واسعاً.

واستنكرت مملكة البحرين بشدة الهجمات الحوثية، معربةً عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين. وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، على موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الجهود والسياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدوافع والأسباب.

كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الحوثي، مؤكدةً في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما أدانت الحكومة الأردنية، قيام ميليشيات الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة «الحرث». وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها. كما شدد الفايز على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الحوثي. وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للممارسات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق، أدان البرلمان العربي الهجوم الحوثي. وأكد رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة لهذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا الأمم المتحدة بإلزام ميليشيات الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

البحرية السعودية تتسلم زوارق اعتراض سريعة فرنسية الصنع

تسلمت القوات البحرية السعودية، أمس، زوارق اعتراض سريعة فرنسية الصنع من نوع «HSI32»، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

ورعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بحسب بيان صدر أمس، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع «HSI32» بالمنطقة الشرقية. وأكد قائد القوات البحرية الملكية، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة «HSI32»، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية، لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة. واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة «CMN» الفرنسية على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع «HSI32»، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.