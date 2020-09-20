البرهان لوفد «الجبهة الثورية»: ملتزمون بتنفيذ اتفاقية السلام

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام، وذلك خلال استقباله في الخرطوم أمس وفد الجبهة الثورية القادم من جوبا برئاسة ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية الذي شدد على أهمية اللقاء، وقال إن البرهان عبر فيه عن الالتزام بتنفيذ الاتفاقية. وأضاف أن اللقاء ناقش تنفيذ اتفاقية السلام، واستكمال الفترة الانتقالية، معتبراً أن الاتفاقية تشكل البداية الحقيقية لحوار مع كافة مكونات التغيير والاتفاق على الشراكة التي تخدم مصالح السودان.

وأشار عرمان إلى أن الاتفاقية جاءت لإزالة التهميش والاحتقان والغبن الاجتماعي. وأضاف أن اتفاقية شرق السودان ستستكمل بعقد مؤتمر لكافة مكونات شرق السودان تجاه كل ما يوحده، وأن خطوات السلام ستمضي بشراكة الجميع، حتى يتحقق السلام الشامل لشعب السودان.

على صعيد آخر، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً أمس باعتماد يوم العاشر من ديسمبر من كل عام يوما وطنيا لحقوق الإنسان في السودان. وذكر مجلس الوزراء في بيان أن القرار وجه وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.