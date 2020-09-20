قالت متحدثة باسم رئيس بلدية لندن صادق خان، اليوم الأحد، إنه يرغب في اتخاذ إجراء سريع لوقف تفاقم تفشي وباء كوفيد-19 في لندن، مضيفا أن من الأفضل التحرك في وقت مبكر جدا بدلا من التحرك بعد فوات الأوان.
وقالت المتحدثة: إن «الوضع يزداد سوءا بشكل واضح»، مضيفة أن خان سيجتمع مع المسؤولين في المجلس يوم الاثنين، وإن أي إجراءات للعزل العام تخص لندن ستجري توصية الوزراء بها بعد ذلك.
وأضافت: «يسعى رئيس البلدية لاتخاذ إجراء سريع لأنه لا يمكننا المخاطرة بأي تأخير مثلما حدث في مارس. من الأفضل لقطاعي الصحة والأعمال التحرك مبكرا جدا بدلا من التحرك بعد فوات الأوان».
 
 