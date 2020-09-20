رئيس بلدية لندن يحث على اتخاذ خطوات سريعة لوقف انتشار «كورونا»

قالت متحدثة باسم رئيس بلدية لندن صادق خان، اليوم الأحد، إنه يرغب في اتخاذ إجراء سريع لوقف تفاقم تفشي وباء كوفيد-19 في لندن، مضيفا أن من الأفضل التحرك في وقت مبكر جدا بدلا من التحرك بعد فوات الأوان.

وقالت المتحدثة: إن «الوضع يزداد سوءا بشكل واضح»، مضيفة أن خان سيجتمع مع المسؤولين في المجلس يوم الاثنين، وإن أي إجراءات للعزل العام تخص لندن ستجري توصية الوزراء بها بعد ذلك.

وأضافت: «يسعى رئيس البلدية لاتخاذ إجراء سريع لأنه لا يمكننا المخاطرة بأي تأخير مثلما حدث في مارس. من الأفضل لقطاعي الصحة والأعمال التحرك مبكرا جدا بدلا من التحرك بعد فوات الأوان».



