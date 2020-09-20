بايدن يطلب من مجلس الشيوخ عدم التصويت على خلف لروث بايدر قبل الانتخابات

طلب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الأحد، من أعضاء مجلس الشيوخ عدم التصويت على تعيين قاض جديد في المحكمة العليا «قبل أن يكون الأميركيون قد اختاروا رئيسهم».

وأضاف في مداخلة من فيلادلفيا أن عزم الرئيس دونالد ترامب على تعيين خلف للقاضية روث بايدر غينسبورغ التي توفيت الجمعة قبل استحقاق الثالث من نوفمبر «لا يعدو كونه ممارسة تعسفية للسلطة السياسية»، مضيفاً «كان الرئيس واضحا جدا، إنها قضية سلطة بكل بساطة ووضوح، (قضية) سلطة».