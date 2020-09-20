7 ولايات أميركية تسجل أرقاماً قياسية للإصابة بـ«كورونا»

سجلت سبع ولايات أميركية مستويات مرتفعة جديدة الأسبوع الماضي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، المسجلة خلال يوم واحد، وفقاً لمشروع تتبع كوفيد-19- وسلطات الصحة بالولايات، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأميركي الإخباري اليوم الأحد.

وتخطت ولايتا ويسكونسن ونبراسكا الأرقام القياسية المسجلة في الأسبوع السابق عليه.

وأوضح أكسيوس أن المناطق التي تعاني من مشاكل تتركز في وسط الغرب الأميركي، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه السليم عموماً بعد طفرات هائلة في حالات الإصابة هذا الصيف.

وأشار الموقع الأميركي إلى أنه في يوم الجمعة الماضي سجلت نورث داكوتا 507 حالات إصابة ونبراسكا 502 وأوريجون 492 ويوتا 1117 وويسكونسن 2580 حالة.

وسجلت ويسكونسن أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19- على ثلاثة أيام متتالية منذ يوم الخميس وحتى أمس السبت.

وقالت الإدارة الصحية في أوريجون إن حرائق الغابات بالولاية تسببت في إحداث موجة من أسوأ درجات جودة الهواء في العالم، ما جعل من الصعب إجراء اختبارات كورونا، ما يعني أن دقة نماذج تتبع فيروس كورونا في الولاية قد تأثرت.



