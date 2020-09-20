المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة بـ«كورونا» و35 وفاة

أعلن المغرب اليوم تسجيل 35 حالة وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالإضافة إلى 1724 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة قولها في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي للفيروس إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 101 ألف و743 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء التام 80 ألفا و732 حالة، بمعدل تعاف يناهز 79.3%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1830 حالة.