الأردن يسجل 239 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن الأردن اليوم تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4779 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الدكتور سعد جابر وزير الصحة الأردني أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و231 حالة محلية، مشيراً إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 2831 حالة.