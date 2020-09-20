أول اتصال بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني الجديد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهدي سوغا، اليوم الأحد، متانة تحالفهما و"رؤيتهما المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ"، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما، كما أعلن البيت الأبيض.

وكان البرلمان الياباني انتخب الأربعاء يوشيهدي سوغا (71 عاماً) رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

وأفاد البيت الأبيض أن ترامب هنأ خلال الاتصال الهاتفي رئيس الوزراء الجديد بانتخابه لهذا المنصب.

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترامب وسوغا "بحثا أهمية الحفاظ على رؤية مشتركة لمنطقة محيط هندي- هادئ حرة ومفتوحة".

وهذه المنطقة تخضع لنفوذ متزايد من الصين التي لديها خلافات حول الأراضي مع عدد من الدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي.

وتعهد ترامب وسوغا أيضاً بـ"تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والعمل معاً من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي".



