العراق يسجل 3438 إصابة جديدة بـ«كورونا» و64 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 319035 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 64 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8555 حالة بعد تسجيل 64 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 253591 بعد تسجيل 4052 حالة شفاء اليوم الأحد أيضاً.