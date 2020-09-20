العاملون في مستشفيات ألمانية يرفضون المشاركة في علاوات «كورونا»

أعرب العديد من ممثلي العاملين في كبريات المستشفيات الألمانية المشاركة في العلاوة المزمع صرفها لأطقم الرعاية التي تقدم المساعدة لمرضى كورونا.

وبعث هؤلاء بخطاب إلى وزير الصحة الألماني ينس شبان، ونشرته نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات، اليوم الأحد، جاء فيه: «الخطة المطروحة من جمعية المستشفيات الألمانية ومستشفيات التأمين الصحي تضعنا كمجالس للعاملين والأطقم، أمام مشاكل».

وانتقد الموقعون بشكل محدد اقتصار صرف العلاوة المقترحة على أطقم الرعاية التي تقدم المساعدة لمرضى كوفيد- 19.

وكتب الموقعون البالغ عددهم نحو 40 شخصاً يمثلون العاملين في مختلف المستشفيات الجامعية أن «هذا الأمر سيخلق فتنة بين العاملين، ونحن لن نتحمل المسؤولية عن هذا».

ووفقاً للمعلومات الحالية، فإن من المنتظر أن يستفيد نحو 100 ألف من إجمالي 440 ألف عامل في الرعاية الطبية، من علاوة كورونا.

وذكر الموقعون أن كل العاملين مهمون بالنسبة للرعاية الطبية «أما اقتصار التقدير فقط على العاملين الذين قدموا الرعاية لمرضى كوفيد- 19، فلا يعد مناسباً للموقف الخاص الحالي».

يذكر أن نظام المكافآت الحالي ينص على حصول المستشفيات التي تعالج عدداً كبيراً من مرضى كورونا على مكافأة بقيمة 100 مليون يورو، وترك النظام القرار الخاص بصرف هذه المكافآت على العاملين للمستشفيات، ومن المنتظر أن تصل قيمة هذه المكافأة إلى 1000 يورو للفرد الواحد.



