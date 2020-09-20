السعودية تسجل 483 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4485 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 483 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 329 ألفاً و754حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1009 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 310 آلاف و439 شخصاً.