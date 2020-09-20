أكثر من 957 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 957,948 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الأحد.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 30,849,800 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 20,871,300 شخص على الأقل.

وسجلت السبت 5089 وفاة جديدة و291,505 إصابات جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي: الهند (1133 وفاة جديدة) والولايات المتحدة (786) والبرازيل (739).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 199,268 وفاة من أصل 6,766,631 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2,577,446 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 136,532 وفاة من أصل 4,528,240 إصابة، ثم الهند مع 86752 وفاة (5,400,619 إصابة)، والمكسيك مع 73258 وفاة (694,121 إصابة)، وبريطانيا مع 41759 وفاة (390,358 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات، نسبة لعدد سكانها، مع 95 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86) وإسبانيا (65) وبوليفيا (65) والبرازيل (64).

وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 85279 إصابة (10 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، فيما تعافى 80477 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، الأحد حتى الساعة 11,00 ت غ، 322,661 وفاة من أصل 8,709,926 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 225,223 وفاة من أصل 4,825,798 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 208,518 (6,909,376 إصابة).

وسجّلت آسيا 124,713 وفاة (7,183,805 إصابات)، والشرق الأوسط 42093 وفاة (1,788,575 إصابة)، وأفريقيا 33829 وفاة (1,401,274 إصابة)، وأوقيانيا 911 وفاة (31053 إصابة).



