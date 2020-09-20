فلسطين تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و254 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30% ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.