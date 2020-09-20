لليوم الثاني.. حالات الشفاء اليومية من كورونا تتخطى الإصابات في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تجاوز حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا حالات الإصابة لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 94 ألفاً و612 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تبلغ حالات الشفاء من الفيروس أربعة ملايين و303 آلاف و43 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 92 ألفاً و605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1133 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 86 ألفاً و752 حالة.