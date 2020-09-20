مصر تسجل 128 إصابة بكورونا و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 128 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 17 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، بخروج 708 متعافين من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى مساء السبت.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت، هو 101900 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 5750 حالة.