إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 271 ألفاً

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة وذلك مقابل 2297 في اليوم السابق مما يرفع الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 271415.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.