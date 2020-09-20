البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا و739 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 33057 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و739 وفاة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأميركا الجنوبية تجاوز 4.5 مليون حالة منذ ظهور الوباء مما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالمياً بعد الولايات المتحدة والهند.

وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بأكثر من 136 ألف حالة وفاة.