الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن بلاده بدأت ما يسمى بعملية "العودة إلى الوضع السابق" لاعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي رفعتها سابقا ضد إيران.

وقال بومبيو: "اليوم، ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا على إيران

وتابع أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا أصبح ساري المفعول.

وقال بومبيو "يتم إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب عملية - العودة الى الوضع السابق- اعتمادا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. في 20 أغسطس، والذي أخطرت فيه الولايات المتحدة رئيس مجلس الأمن بعدم وفاء إيران بشكل كبير بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة".