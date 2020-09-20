ضبط مغلّف موجّه إلى ترامب يحتوي على مادة سامة

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها الى الرئيس دونالد ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على انها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الاسبوع لكنها لم تصل الى البيت الابيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان".

وذكرت التايمز أن هناك اعتقادا بأن المغلّف قد أُرسل بواسطة البريد.

ويتم فحص البريد الموجّه الى البيت الأبيض وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.

وأشارت شبكة "سي ان ان" الى أنه جرى فحص محتوى المغلف عدة مرات قبل التأكد من احتوائه على مادة الريسين.

وقال بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن إن "المكتب يحقق بالتعاون مع الخدمة السرية الاميركية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مثيرة للريبة استلمتها منشأة حكومية أميركية للبريد".

وتابع "حاليا لا يوجد أي تهديد للسلامة العامة".





