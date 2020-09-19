السعودية تدعم الأمم المتحدة بـ 100 مليون دولار لمكافحة الفيروس

نيويورك (وام)

أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عن دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن السفير المعلمي خلال لقاء افتراضي لمراسم تسليم افتراضية جمعته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تأكيده أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود المملكة الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا وإدراكاً منها بأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره على دعم المملكة السخي والمتواصل للمنظمة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية عملت بالشراكة مع الأمم المتحدة على دعم الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم وخاصة دعم الأمن والاستقرار في اليمن.