إنقاذ 114 مهاجراً على متن قاربين في المتوسط

أعلنت منظمة «سي آي» الألمانية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين أنّ 114 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة الساحل الليبي تم إنقاذهم، السبت.

وأنقذت السفينة آلان كردي، التي تملكها المنظمة الألمانية، 90 مهاجراً على متن «قارب مطاطي محمّل فوق طاقته» قبالة سواحل ليبيا، قبل أن تقل 24 لاجئاً آخرين كانوا على متن قارب صيد صغير، وفق ما ذكرت المنظمة في بيان.

وأوضحت «سي آي» أن من بين 114 شخصًا، الذين تولت العناية بهم، ثماني نساء، بينهم حامل، وثمانية أطفال.

ولم تحدد المنظمة غير الحكومية التي تقوم بعدة عمليات إنقاذ في البحر المتوسط بمساعدة عدة سفن، حتى الآن أين تنوي محاولة إنزال هؤلاء اللاجئين.

واتسم عام 2020 بارتفاع عدد القوارب في وسط البحر المتوسط الذي صار يعد أخطر طريق للهجرة لطالبي اللجوء إلى أوروبا.



