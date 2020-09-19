أميركا تسجل ارتفاعاً في عدد وفيات «كورونا»

سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، ستة ملايين و706374 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 49575 حالة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 198099 بزيادة 983 حالة.

وتضمن الإحصاء الجديد إجمالي عدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء يوم 18 سبتمبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقابل إحصاء اليوم السابق.

ولا تمثل أرقام المراكز بالضرورة إجمالي الحالات التي تسجلها كل ولاية أميركية على حدة.