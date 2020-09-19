خفر السواحل التونسي ينقذ 37 مهاجراً جزائرياً غير شرعيين

أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 37 جزائرياً قبالة السواحل الشمالية على إثر تعطل مراكبهم، حسب ما أفادت السبت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي «تم إنقاذ يومي الخميس والجمعة 37 جزائرياً» قبالة سواحل ولاية بنزرت (شمال) دون ذكر تفاصيل إضافية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن المهاجرين كانوا على متن ثلاثة زوارق تعطلت بهم وتدخلت القوات البحرية التونسية لتنقذهم.

وتتزايد خلال السنوات الأخيرة محاولات الهجرة عبر «قوارب الموت» في اتجاه السواحل الأوروبية وبالخصوص الإيطالية.

وتبين إحصائيات وزارة الداخلية التونسية أنه ومنذ مطلع العام الحالي وإلى حدود منتصف سبتمبر حاول 8581 شخصاً عبور المياه التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية من بينهم 2104 من جنسيات أجنبية.

وتم توقيف كل المهاجرين غير القانونيين وفقاً للداخلية.





